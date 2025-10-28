Santiago de los Caballeros. – La Policía Nacional informó que Alexander Ramón Peña Henríquez, de 52 años, se entregó voluntariamente este lunes ante las autorides regional del Cibao Central, a través de Plutarco Arias, luego de ser requerido por las autoridades por presuntos delitos contra menores y trata de personas.

Peña Henríquez estaba siendo buscado mediante la orden de arresto No. 2025-AJ0071635, emitida el 26 de octubre de 2025 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega, tras circular en redes sociales un video donde un hombre ofrecía entre 15 y 20 mil pesos a una mujer para que gestionara la entrega de una menor de entre ocho y diez años.

El acusado enfrenta cargos por violación a los artículos 334 y 410 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, así como al artículo 396 de la Ley 136-03 sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, y la Ley 137-07 sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en perjuicio del Estado dominicano.

Tras su entrega, Peña Henríquez fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes. De acuerdo con el registro policial, no posee antecedentes penales previos