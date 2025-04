Se normaliza energía eléctrica en Puerto Rico tras un apagón

Puerto Rico.- El zar de Energía de Puerto Rico, Josué Colón, informó este miércoles que el sistema de energía eléctrico ha comenzado a restaurarse lentamente, tras el apagón general de hoy, pero que tardará en restablecerse por completo entre 24 y 48 horas.

En una rueda de prensa en San Juan, junto a la gobernadora interina y secretaria de Estado, Verónica Ferraiuoli, Colón explicó que la central de Palo Seco, en Toa Baja (norte), ya comenzó a funcionar.

“Va tomar entre 24 y 48 horas restablecer el sistema a los clientes, dependiendo de que no ocurra algo más que al momento no hayamos notado. Pero no espere nadie que el sistema se pueda restablecer en la noche de hoy”, afirmó el titular del sector eléctrico de la isla.

Una falla inesperada provocó un apagón generalizado en Puerto Rico.

Colón, nombrado zar de Energía por la gobernadora Jenniffer González, detalló que aparentemente el problema se originó en el área sur de la isla, “en un segmento en una línea de transmisión» entre las centrales de EcoEléctrica y Costa Sur.

Esa avería dejó a todas las plantas generatrices fuera de servicio y a más del 70 % de los clientes de Puerto Rico a oscuras.

El zar de Energía señaló que, según los datos preliminares, ninguna de las generadoras sufrió algún daño permanente, por lo que ya se inició el protocolo de arranque de las mismas.

Por su parte, Ferraiuoli dijo que la gobernadora González interrumpirá sus vacaciones y regresará a Puerto Rico debido al apagón general.

Según los datos del portal de LUMA, a las 17.30 hora local (21.30 GMT), 1.100.061 clientes, es decir el 74,92 %, se encontraban sin servicio eléctrico en la isla.

La avería general más reciente reportada en Puerto Rico ocurrió en vísperas del Año Nuevo 2025, cuando el 90 % de los clientes se quedaron sin luz y el restablecimiento completo del servicio eléctrico tardó un par de días.

La red eléctrica puertorriqueña es muy frágil desde que quedó destrozada por el huracán María en 2017, desde entonces los apagones son frecuentes en la isla.