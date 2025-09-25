San Juan. – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó este jueves que la isla se consolida como “un centro estratégico de conectividad aérea en el Caribe”, tras la llegada del primer vuelo de Contour Airlines, que abre rutas entre San Juan, Dominica y San Martín.

En un acto celebrado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, González, junto a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, dieron la bienvenida oficial a los pasajeros provenientes de Dominica y a altos ejecutivos de la aerolínea.

La gobernadora destacó que la nueva ruta Dominica–San Juan, anunciada semanas atrás, generará un aporte estimado de más de 1,1 millones de dólares en este semestre. Asimismo, recordó que la ruta invernal entre San Juan y San Martín entrará en operación el 14 de noviembre.

“Nuestra misión es continuar facilitando el acceso aéreo para fortalecer nuestra economía, impulsar el turismo y generar mayores oportunidades para nuestra gente”, señaló González.

Durante el evento estuvieron presentes el presidente de Contour Airlines, Ben Munson; la vicepresidenta, Kelly Ginn; la representante de Discover Dominica Authority, Lise Cuffy; y el CEO de Discover Puerto Rico, Jorge Pérez, entre otros.

La directora de la CTPR explicó que la nueva ruta, con cuatro vuelos semanales, añadirá 6.240 asientos al inventario actual.

“Esta expansión facilita el flujo de visitantes hacia la isla, impulsando el turismo en la región caribeña y generando un impacto económico directo en comercio local, hotelería, transporte y servicios”, indicó Robles Cancel.

Por su parte, el presidente de Contour Airlines aseguró que esta conexión facilitará los viajes de placer y negocios entre Puerto Rico y Dominica.

El plan de la CTPR contempla recuperar y ampliar la conectividad aérea entre destinos caribeños para fomentar viajes multidestino. Entre los avances recientes destacan las nuevas rutas de la dominicana Arajet desde Punta Cana y Santo Domingo, dos conexiones de Frontier desde Antigua y Puerto Plata, así como la firma de un acuerdo de colaboración con la República Dominicana.