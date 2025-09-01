Yodauri Concepción Vargas y Rocío Espinal, fallecieron mientras el vehículo en que viajaban se volcó en la carretera que une los municipios de Nagua y Cabrera.

María Trinidad Sánchez. – Un fin de semana trágico en Nagua dejó un saldo de seis personas fallecidas: tres en una balacera y otras tres en accidentes de tránsito ocurridos en distintos puntos de la provincia.

Las víctimas de la balacera fueron identificadas como Ronny Sosa Ozoria, de 32 años, residente en el sector Abita; Tony Guillermo Brito Reyes, de 36 años, domiciliado en Madre Vieja; y María Francisca Reyes, de 28 años, también residente en Madre Vieja.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho ocurrió alrededor de las 4:40 de la madrugada del domingo en la calle principal del municipio de El Factor, luego de una discusión por un turno en un negocio de comida. La alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

Seis personas murieron en Nagua: tres por balacera y tres en accidentes de tránsito

En tanto, los fallecidos en accidentes de tránsito fueron Yodauri Concepción Vargas, Rocío Espinal y Emilio Santos, residentes en Cabrera y en el sector La Capitalita, de Nagua.

Según el reporte de la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), Concepción Vargas y Espinal murieron de inmediato cuando el vehículo en que viajaban se volcó en la carretera que conecta los municipios de Nagua y Cabrera.

Por su parte, Emilio Santos perdió la vida horas después de ser trasladado a un centro de salud, tras impactar la motocicleta en que se desplazaba contra un poste del tendido eléctrico en la avenida Luis María King, de Nagua.

Los cuerpos de las seis víctimas fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia.