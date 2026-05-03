Santo Domingo.– El Senado premió a empleados sobresalientes, por sus aportes en la labor de más de 40 años de servicio en esa institución, durante un acto encabezado por el presidente del hemiciclo, Ricardo de los Santos.

La actividad formó parte de la agenda institucional con motivo de celebrarse el Día del Trabajo, el pasado viernes.

Fue la primera entrega del Premio Anual a la Labor Sobresaliente del Personal Administrativo y Legislativo, una iniciativa concebida para exaltar la dedicación y excelencia del personal.

De los Santos definió a los galardonados como “los verdaderos protagonistas del trabajo y el resultado que podemos exhibir como legisladores”.

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“Es precisamente en el compromiso silencioso y constante de estos hombres y mujeres donde descansa la eficiencia legislativa, reafirmando que sin su labor cotidiana nada fuera posible», dijo el presidente de la Cámara Alta.

Entre los galardonados figuran Santiago Andrés Jacobo (Pepe), de la División de Ingeniería y Mantenimiento, Carmen Carvajal, del Departamento de Archivo y Correspondencia, y Bony Edermira Castillo, de la Secretaría General Legislativa.

Además, Ana Ramona Cordero (Charo), de la Unidad de Reproducción, quienes acumulan 40 años de servicio al país a través de la Cámara Alta.

También se reconoció los 46 años de servicio de la sub-encargada del Departamento de Documentación, Archivo y Correspondencia, Maritza Altagracia Matos.

En el acto participó la directora de Gestión Humana del Senado, Sonya Uribe, quien agradeció el respaldo del presidente del Senado.

Aseguró que de los Santos “siempre tiene el corazón puesto en mejorar las condiciones de los colaboradores”.