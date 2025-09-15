Santo Domingo. –La Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Senado de la República recibió la visita de la cuarta delegación oficial de legisladores y funcionarios electos del Estado de Nueva York, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación en áreas educativas, culturales, económicas y legislativas.

Alianza estratégica

La comisión dominicana estuvo encabezada por la senadora María Mercedes Ortiz, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, mientras que la delegación estadounidense fue liderada por el senador Luis Sepúlveda.

El encuentro tuvo como propósito consolidar una alianza estratégica binacional que genere beneficios para ambas partes.

Senadores de RD

En nombre del Senado y de su presidente, Ricardo de los Santos, la senadora Ortiz agradeció la visita de la delegación neoyorkina, conformada por oficiales electos de la ciudad de Nueva York, incluidos asambleístas, miembros del consejo municipal, jueces de altas cortes, empresarios, académicos y líderes de organizaciones sin fines de lucro.

La legisladora enfatizó que la Cámara Alta mantiene sus puertas abiertas al diálogo, la amistad y la cooperación internacional, y expresó su confianza en que esta jornada de trabajo fortalezca la hermandad entre la República Dominicana y el Estado de Nueva York.

Senadores y desarrollo integral

Por su parte, el senador estatal Luis R. Sepúlveda indicó que el propósito de este encuentro es promover el entendimiento mutuo, la cooperación bilateral y el desarrollo integral, especialmente en beneficio de la diáspora dominicana en Estados Unidos.