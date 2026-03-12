Senadores defienden aprobación de proyecto que prohíbe candidaturas independientes

Santo Domingo.– Varios senadores defendieron la aprobación del proyecto de ley que prohíbe las candidaturas independientes, luego de las críticas de algunos sectores que consideran que la iniciativa podría violar derechos constitucionales.

Los legisladores Antonio Marte, Ramón Rogelio Genao y Antonio Taveras respaldaron la pieza aprobada en la sesión del miércoles, al afirmar que el proceso se realizó conforme a lo establecido en la Constitución.

“Hemos actuado apegados a la Constitución y con el consenso de la mayoría; no creo que se haya hecho nada incorrecto”, expresó Marte al referirse al proyecto.

La propuesta establece que ninguna persona podrá participar en elecciones si no está inscrita en un partido político, lo que ha generado cuestionamientos entre ciudadanos que consideran que la medida limita el derecho a aspirar a cargos electivos.

El proyecto fue aprobado en segunda lectura por el Senado y ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde continuará su proceso legislativo.