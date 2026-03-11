La cuenta regresiva para entregar el túnel norte-sur, construido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la intersección de las avenidas Luperón y 27 de Febrero, ya ha iniciado y podría ser entregado entre finales del mes de abril y mediado del mes de mayo según declaraciones del ministro de esa entidad, Eduardo Estrella.

Aunque la parte del túnel debajo de la Plaza de la Bandera desde la avenida 27 de Febrero hacia la John F. Kennedy muestran avance considerable no es igual en el tramo que va hacia la avenida Independencia donde aún se trabaja en el movimiento de tierra y los preparativos para adecuar la infraestructura vial.

Obreros y maquinarias trabajan en el túnel de la Luperón.-Foto Jorge González

“Mire para los que pasamos por aquí los trabajos se ven muy bien, y no se detienen. También creo que están muy adelantados. Sin embargo, cuando se habla de que será (el túnel) entregado en casi dos meses, creo que hubo desesperación en ese sentido ya que estamos hablando de un corto tiempo”, expresó, Omar Martínez taxista de antena.

Puede leer: Mega obra cambia el rostro de avenida República de Colombia; ya se nota mejoría en el tránsito

“Pero también hay que tener en cuenta que el dinero de esa obra ya esta ahí, y que el Gobierno tiene el interés de terminar todo eso bien”, agregó Martínez.

Además, es bueno destacar que esta obra está programada, según el calendario, para ser entregada en el primer semestre del 2026, es decir tienen hasta finales de junio para hacerlo.

Los trabajos en la construcción del túnel norte-sur que realiza Obras Públicas en la intersección de las avenidas Luperón y 27 de Febrero justo debajo de la Plaza de la Bandera son la segunda etapa de la solución vial en el área conocida como Pintura en la entrada sur a la ciudad de Santo Domingo.

Esta obra es parte del plan integral del Gobierno para descongestionar el tráfico masivo y los «taponamientos» que históricamente se producen en este punto neurálgico del Gran Santo Domingo, buscando crear un flujo vehicular continuo con las menos interrupciones semafóricas que pueda haber tanto en sentido norte-sur, así como oeste-este.

Particularidades del Túnel

La longitud y extensión total (incluyendo rampas de acceso) se estima en aproximadamente 1.2 km con la parte que pasa bajo la Plaza de la Bandera siendo de unos 360 metros. Los carriles serán de doble sentido (norte-sur y sur-norte), contando con cuatro carriles expresos (dos por dirección) de 3.65 m de ancho cada uno.

Su estructura incluye la construcción de muros de tipo New Jersey para dividir los carriles por sentidos, y contempla la rehabilitación de vías marginales, sistemas de drenaje y señalización vial. Además, el diseño está pensado para integrarse sin alterar el monumento central de la Plaza de la Bandera.

Esta megaobra tiene una inversión significativa (estimada en unos US$83,000,000.00) y busca ser una solución definitiva para la fluidez vial en una de las intersecciones más congestionadas de la capital dominicana.

En un recorrido realizado por un equipo de El Nacional se comprobó que, aunque persisten unos que otros taponamientos a ciertas horas en dirección oeste-este en el recién inaugurado paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con avenida Isabel Aguiar, la situación ha mejorado mucho y podría hacerlo más cuando concluya la obra.