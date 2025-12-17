Santo Domingo.– Un sistema de alta presión o anticiclón que incide sobre la región continuará limitando la ocurrencia de aguaceros en gran parte del territorio dominicano; no obstante, los remanentes de un sistema frontal generarán nubosidad en la zona norte, donde se prevén chubascos aislados.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, a pesar de la influencia del anticiclón, el frente frío provocará aguaceros moderados en provincias como Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido a las 6:00 de la tarde del miércoles, el resto del país se mantendrá mayormente despejado.