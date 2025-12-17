Actualidad

Sistema de alta presión continuará limitando aguaceros, según Meteorología

Por
Sistema de alta presión continuará limitando aguaceros, según Meteorología

Anticiclón limitará lluvias, según Indomet

Santo Domingo.– Un sistema de alta presión o anticiclón que incide sobre la región continuará limitando la ocurrencia de aguaceros en gran parte del territorio dominicano; no obstante, los remanentes de un sistema frontal generarán nubosidad en la zona norte, donde se prevén chubascos aislados.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, a pesar de la influencia del anticiclón, el frente frío provocará aguaceros moderados en provincias como Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná.

También te puede interesar:

Meteorología pronostica pocas lluvias en las siguientes 24 horas por presencia de anticiclón

De acuerdo con el informe meteorológico emitido a las 6:00 de la tarde del miércoles, el resto del país se mantendrá mayormente despejado.

TEMAS: #anticiclón#clima#Sistema de alta presión
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.