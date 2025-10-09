Sistema de transporte integrado: alivio para usuarios

El sistema integrado del pasaje para el Metro, teleférico, la Omsa y los corredores de autobuses representa un alivio para los usuarios de los medios de transporte. Por una tarifa de 35 pesos los pasajeros podrán moverse en las diferentes unidades no dejando pasar más de 30 minutos para desplazarse de una a otra.

El sistema se emplea en muchos países que cuentan con modernos medios de transporte público. Si bien el Sistema de integración de tarifas del transporte público representa un saludable paso en beneficio de los usuarios, también plantea un sacrificio para el Estado.

Todavía es mucho lo que falta para disponer de un sistema eficiente, pero la unificación tarifaria es una buena iniciativa. La gente solo tiene que programarse para incurrir en el menor gasto posible cuando tenga que desplazarse de una unidad a otra.

Es más que sabido que el transporte, además de costoso, resulta altamente tedioso por el caos en el tránsito. Pero cuando entre en vigencia la tarifa unificada los usuarios podrían disfrutar de una significativa economía en el gasto de transporte. La disposición representa por lo menos un alivio para el bolsillo.