Snoop Dogg liderará el espectáculo de medio tiempo en el juego de Navidad de la NFL

La National Football League (NFL) anunció que el rapero Snoop Dogg será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del juego de Navidad que sostendrán los Minnesota Vikings y los Detroit Lions el próximo 25 de diciembre.

«La NFL y tu tío Snoop en el día de Navidad. Estamos sirviendo música, amor y buenas vibraciones para que todo el mundo disfrute. Ese es el tipo de magia navideña que Santa no puede llevar en una bolsa», afirmó el intérprete de ‘Drop It Like It’s Hot’.

Snoop Dogg es uno de los artistas con una relación cercana a la NFL. Se ha presentado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVI junto a Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, en un evento que celebró el hip-hop.

El cantante también ha sido el presentador de los ‘NFL Honors’, ceremonia en la que la liga reconoce a sus estrellas más destacadas año con año.

Para este día de Navidad la NFL programó tres partidos de la semana 16 a través de la plataforma de streaming Netflix.

Los Washington Commanders recibirán a los Dallas Cowboys y los Lions visitarán a los Vikings, juego que tendrá el ‘Snoop’s Holiday Halftime Party’ (fiesta del medio tiempo navideño de Snoop).

Cerrará la jornada navideña el choque nocturno entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos.

Una cartelera que según la plataforma y la NFL reforzará el vínculo con los aficionados en estas tradicionales fechas.

«El Día de Juego Navideño se ha vuelto mucho más genial. Estamos uniendo a dos gigantes culturales globales, la NFL y el inigualable Snoop Dogg, quien presentará el espectáculo de medio tiempo más candente. Éste es el mejor regalo para todos los aficionados», afirmó Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix.

La NFL ha tenido partidos en Navidad de manera intermitente desde 1920, aunque por la cantidad de equipos y diseño de calendario no era común que se programaran juegos en el 25 de diciembre.

Ni siquiera con el nacimiento de los ‘playoffs’ en 1932, año en el que el calendario se extendió hasta la segunda semana de diciembre si coincidía con la Navidad.

Fue a partir de 1971, ya con 26 equipos, que la liga tuvo un par de partidos de ‘playoffs’ el 25 de diciembre: Dallas Cowboys ante Minnesota Vikings y Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs, este último tuvo una duración de cerca de cuatro horas porque requirió de dos tiempos extras para que los Dolphins vencieran 27-24.