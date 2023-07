En estos tres años como diputado, he podido experimentar en carne propia lo que significa ser un servidor público. Con sus luces y sombras, al final del día es un trabajo sumamente gratificante.

Ya sea porque lo tengo impregnado en mi ADN o porque mi personalidad me llama a servir a otros en todas las maneras en las que pueda, este trabajo, que veo como un deber, ha sido un gran maestro. Ante la llegada del período preelectoral, y tras consultar al liderazgo del partido, he decidido continuar mi servicio desde otro espacio, y aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional.

Para este año 2024, quiero enfocar todos mis esfuerzos en hacer crecer un distrito que me vio crecer a mí. La capital necesita continuar con el liderazgo enérgico, comprometido y responsable que han llevado a cabo las autoridades de nuestro partido que han sido alcalde en las últimas dos gestiones, David Collado y Carolina Mejía.



Con mucho orgullo he representado dignamente a mis electores de la circunscripción 1 durante estos años de gestión, velando por su bienestar y desarrollo tanto en cada una de las iniciativas que he propuesto al congreso como en mis votos a propuestas de otros colegas. Mi compromiso con este país, con esta ciudad,se extenderá con el mismo ímpetu y dedicación a cualquier lugar y posición que me toque ocupar.

El PRM es un partido que se ha caracterizado por fomentar el relevo generacional, por dar oportunidad a jóvenes con talento en la política y sé que,desde la alcaldía, seré la garantía de continuidad del legado de Carolina Mejía.

Con nosotros administrando la ciudad, ese trabajo y esfuerzo que la alcaldesa actual le ha entregado a los capitaleños estará bien guardado, y será multiplicado. Trabajaremos para atacar los desafíos que enfrenta nuestra ciudad con soluciones modernas y eficientes.

Mi objetivo es que podamos continuar creciendo juntos, para que esta ciudad sea un espacio habitable, agradable, y tranquilo, digno de lo que los capitaleños se merecen.

Que el orden se vea y se sienta en cada rincón.Nuestra ciudad tiene una belleza incomparable, que debemos seguir cuidando y defendiendo. Creo en su potencial para convertirse en un lugar aún mejor para vivir, trabajar y prosperar juntos.Quiero que todos los habitantes de esta ciudad sientan que hay espacios seguros pensados para ellos y al servicio de ellos.

Por: Orlando Jorge Villegas

ojorge@jvmediagroup.com