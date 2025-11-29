Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que las operaciones aéreas en el país se desarrollan con total normalidad, a pesar de la alerta emitida por Airbus a nivel mundial sobre posibles fallos en aeronaves expuestas a altos niveles de radiación solar.

Luis José López, director de Comunicaciones de Aerodom, explicó que hasta el momento no se han registrado cancelaciones ni retrasos vinculados a esta advertencia técnica.

«Por el día de hoy, y según la información suministrada por las aerolíneas, se espera que los vuelos operen sin inconvenientes. Es posible que, en los próximos días, a partir del lunes, pudiera haber algunas afectaciones, pero se está haciendo todo el esfuerzo para minimizarlas», indicó.

Las autoridades aeroportuarias mantienen monitoreo constante junto a las aerolíneas y organismos de regulación para garantizar la seguridad y continuidad de las operaciones.

Agregó que Aerodom se mantiene en comunicación con los operadores y continuará informando sobre cualquier posible cambio en las operaciones.

El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que se desplaza el papa León XIV en su primer viaje internacional a Turquía y Líbano deberá cambiar un componente, que está llegando hasta Estambul con un técnico para su sustitución, tras el aviso del fabricante aeronáutico europeo de un fallo informático.

La alerta

La advertencia de Airbus surge tras detectar que la radiación solar extrema podría comprometer los sistemas de vuelo y el control de las aeronaves en ciertos modelos. El fabricante recomendó realizar un mantenimiento inmediato a unas 6,000 unidades pertenecientes a las series A319, A320 y A321.

El incidente que motivó la alerta ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando el vuelo 1230 de JetBlue, operado con un Airbus A320 en la ruta Cancún–Newark, experimentó un brusco descenso de altitud.