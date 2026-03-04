La exmodelo dominicana Sophinel Báez se pronunció este miércoles luego de la polémica generada tras declaraciones acerca de Clarissa Molina respecto al Miss República Dominicana 2015.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Báez aclaró que la entrevista fue grabada hace aproximadamente cuatro años y que incluso, en ese entonces, solicitó que el material no fuera difundido.

Clarissa Molina en Miss RD 2015

“Después de aquella entrevista solicité que el material no fuera publicado, ya que entendí que algunas partes podían prestarse a interpretaciones que no representaban quién soy realmente ni el contexto en el que se dio la conversación. Esta fue abordada de una forma distinta a la inicialmente planteada”.

Explicó que, a pesar de la solicitud, el contenido fue publicado recientemente sin su autorización, con un enfoque y titular que consideró “sensacionalista y perjudicial para ambas partes involucradas, sin tomar en cuenta el daño que podía generar la publicación de fragmentos editados de una conversación mucho más amplia”.

Señaló que “al enterarme de la difusión de este material, me comuniqué inmediatamente con el señor Juan Carlos Albelo para solicitar el retiro del video, recordándole que en su momento había pedido expresamente que no fuera publicado. Posteriormente, ofreció disculpas y procedió a retirarlo”.

La primera finalista del concurso Miss República Dominicana 2015 expresó sus disculpas: “En ese momento dije cosas que hoy, desde la madurez y el crecimiento que he tenido, manejaría de forma muy distinta. Lamento profundamente que mis palabras hayan causado incomodidad o dolor. Nunca fue mi intención afectar ni perjudicar el honor e imagen de nadie”.