Representa una auspiciosa novedad que en la Feria del Libro, el festival cultural más importante del país, se haya privilegiado a la infancia con un pabellón para estimular la lectura.

La habilitación del espacio tiene que acompañarse no solo de actividades que pongan a los niños en contacto con el libro, sino de una intensa campaña de motivación en centros educativos y todos los espacios para que los muchachos vayan a la feria.

Con todos los beneficios que proporciona al desarrollo cognitivo y la estabilidad emocional la lectura hay que fomentarla desde la más tierna edad.

No por azar los países con los más elevados estándares de desarrollo son los que gozan de un más avanzado nivel cultural. La feria del libro, que este año está dedicada al historiador Frank Moya Pons, es un evento que celebran todas las naciones comprometidas con el bienestar material y espiritual de sus ciudadanos.

Complace que el Ministerio de Cultura haya diseñado un programa especial en procura de despertar la imaginación, sembrar hábitos de lectura y acercar a los niños al universo de los libros desde la experiencia lúdica y creativa.

Para los infantes se han contemplado más de 70 actividades que incluyen cuentos, teatro, talleres, coloquios y presentación de libros con la participación de escritores, ilustradores y promotores de lectura tanto de República Dominicana como de España, Portugal y Puerto Rico. Con los niños como protagonistas la feria cultural es más importante.