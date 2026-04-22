Marca un hito en la historia contemporánea la inauguración en Santiago de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.

El evento, que se desarrolla en el Gran Teatro del Cibao y que se extenderá hasta el domingo próximo, representa un vigoroso impulso a la lectura como fuente de conocimiento.

Además de la venta de libros, en la feria se celebran actividades educativas, artísticas y exposiciones culturales. La iniciativa, que auspicia el Ministerio de Cultura, tiene entre otros objetivos resaltar las identidades y las expresiones propias de las provincias del Cibao.

De esa manera los pueblos conocerán su historia, tradiciones y valores y las personalidades que han contribuido con su desarrollo.

El viceministro de Cultura Pastor de Moya resaltó durante la inauguración que la feria es un espacio pensado para toda la familia dominicana “donde no solo se promueve la lectura, sino el patrimonio cultural, las tradiciones y las distintas expresiones artísticas”.

Un evento que combina el deleite espiritual, la creatividad y el estímulo para iniciativas productivas debe ser respaldado por los sectores más comprometidos con el desarrollo regional.

Con la organización de la feria el Ministerio de Cultura avanza un importante paso en la construcción de una estructura para fomentar la lectura como fuente de placer y de saber. Importante sería articular algún mecanismo para que jóvenes y estudiantes pudieran adquirir los materiales de lectura a precios asequibles.