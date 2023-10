Sorpresa en primarias

Hoy, 1ro. de octubre, se celebran las elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno y, sin condiciones, el autor de este artículo acudiría a las urnas a sufragar por el doctor Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial de esa organización política, quien ha planteado realizar un gobierno para todos los dominicanos, diferente al actual jefe de Estado, el cual se declaró proempresario y solo ha servido a la oligarquía.

Estamos en presencia de una plutocracia. En República Dominicana, conforme a datos estadísticos bien sustentados, hay una evasión fiscal ascendente al 61%.

Se dice que viene creciendo el Producto Interno Bruto, pero para nada se transfiere a los sectores más necesitados y contrariamente la inequidad social es creciente en el denominado cambio, el cual solo invierte el 1.3 en el sector salud, pero los oligarcas, enquistados en el poder, han sabido tomar 4 mil millones de pesos a favor de clínicas privadas y ya está aprobado todo el marco legal para implementar los fideicomisos, un mecanismo envolvente de patrimonios públicos que podrían desaparecer mediante las alianzas público-privadas.

Nuestro país registra la tasa más alta de desempleo de la región, entre personas jóvenes, con un 29%. Adicionalmente, de forma innecesaria, porque no se ve la inversión, el presente gobierno ha tomado 27 mil millones de dólares en préstamos, disparando la deuda externa y comprometiendo seriamente la soberanía, mientras la población pega el grito al cielo con el costo de los productos de la canasta familiar, la tarifa eléctrica está por las nubes y crece la inseguridad ciudadana.

Al iniciar la gestión del presidente Abinader se pretendió justificar un gabinete de oligarcas con el pretexto infeliz de que los ricos no roban, porque no tienen necesidades, pero esa tesis no se sustenta científicamente. Y la experiencia dominicana indica que los más poderosos son insaciables y no acuden al Estado a sacrificarse. Además, se observa, lógicamente, falta de sensibilidad social en el funcionariado, aunque a algunos, de forma politiquera, usted los observe abrazando a viejas pobres y sin dientes y cargando a niños con enfermedades incurables. Puro teatro.

Abusivamente el Gobierno invierte 8 mil millones de pesos al año en publicidad y bocinaje, lo que le permite manipular la agenda nacional y que la gente en la calle hable de los temas que les interesa a los inquilinos del Palacio, una forma de ocultar los fideicomisos, la corrupción pública, la vulgar compra de alcaldes con expedientes judiciales y las 27 mil visas vendidas en un mes a haitianos.

Ahora las autoridades del PRM, que simultáneamente son funcionarios estatales, se han inventado un padrón de más de tres millones de dominicanos y en los días previos a las primarias hubo una fuerte presión en torno a los empleados públicos y hacia las personas que reciben asistencias sociales, como si esas migajas salieran de los bolsillos de Luis Abinader y no del Estado Dominicano.

De todas maneras, el voto es secreto. Y los auténticos perremeístas peñagomistas, a los cuales Abinader dejó en el aire, pese al compromiso que hizo con los delegados de mesas, en la campaña electoral de 2020, irían temprano a sufragar. Todos dicen lo mismo: “al que no paga no se le fía”. La información que tiene el suscrito, de alguien que se dedica a realizar encuestas de opinión, es que en las primarias del PRM podría haber sorpresas