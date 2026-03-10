Sospechosa de disparar a la casa de Rihanna con rifle tipo AR-15 es acusada de 14 cargos

Los Ángeles. — Ivana Lisette Ortiz, una mujer de 35 años residente de Florida, fue acusada este martes de disparar con un rifle semiautomático contra la mansión de la cantante Rihanna en Los Ángeles, mientras la artista se encontraba en la vivienda junto a su esposo y sus tres hijos, informó la Fiscalía del condado.

Las autoridades presentaron 14 cargos contra Ortiz, entre ellos intento de asesinato, uso de arma de fuego, agresión con arma semiautomática y disparos contra una vivienda habitada.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 13:21 hora local (20:21 GMT) del pasado domingo, cuando la sospechosa presuntamente llegó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco.

Disparos contra la vivienda en Beverly Crest

Según la investigación, la mujer se acercó a la puerta de entrada de la mansión y abrió fuego contra la vivienda ubicada en el exclusivo vecindario de Beverly Crest.

Varias balas impactaron la residencia de la cantante, ganadora de nueve premios Grammy, de acuerdo con reportes del canal ABC.

En el momento del ataque, Rihanna, su pareja el artista de hip-hop A$AP Rocky y sus tres hijos se encontraban dentro de la casa.

A pesar de la gravedad del incidente, ninguno resultó herido, aunque los disparos también alcanzaron al menos dos viviendas cercanas.

Arresto y posible motivo del ataque

Tras el tiroteo, Ortiz huyó del lugar, pero fue detenida poco después por las autoridades en la zona de Sherman Oaks.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, advirtió que este tipo de hechos serán perseguidos con rigor.

“Abrir fuego en cualquier barrio poblado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y este delito será procesado a fondo”, señaló el funcionario en un comunicado.

Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, explicó en conferencia de prensa que la sospechosa viajó desde Florida hasta Los Ángeles antes del ataque.

Las autoridades también investigan publicaciones en redes sociales en las que la mujer habría lanzado amenazas contra la cantante.

“Eso podría formar parte del motivo por el cual la persona vino aquí. Aún no hemos establecido uno definitivo, pero estamos analizando esas publicaciones”, indicó McDonnell.

La justicia fijó una fianza de 1.8 millones de dólares y programó la audiencia de comparecencia para el próximo 25 de marzo.

Si es declarada culpable, la acusada podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.

Hasta el momento, la intérprete de “Umbrella” y “Diamonds” no se ha pronunciado públicamente sobre el ataque armado.