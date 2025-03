Stephen Curry En estado incierto por lesión pélvica

SAN FRANCISCO, AP.— El estado de juego de la estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, es incierto después de que el dos veces Jugador Más Valioso de la NBA sufriera una lesión pélvica durante la victoria del jueves por la noche por 117-114 sobre los Toronto Raptors.

Curry, quien regresaba a la cancha tras descansar el martes, se lesionó al intentar una bandeja al final del tercer cuarto. Cayó con fuerza sobre el coxis y permaneció en el suelo varios instantes antes de que lo ayudaran a levantarse y lo llevaran al vestuario.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, dijo que Curry intentó volver al juego, pero se tomó la decisión de dejarlo fuera.

«Pensó que podría volver», dijo Kerr. «Simplemente decidimos no arriesgarnos. Ojalá no sea grave».

La gravedad de la lesión de Curry no se conocerá hasta que los Warriors reciban los resultados de la resonancia magnética. Hasta entonces, toda la franquicia