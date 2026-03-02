Deportes Béisbol

«Plátano Power» activado: Sueños cumplidos y buena química

Ketel Marte

Varios jugadores del equipo dominicano cumplirán uno de sus sueños al participar en los partidos de exhibición que se realizarán en República Dominicana, entre ellos se encuentra Ketel Marte.

El segunda base de la escuadra quisqueyana quiere deleitar a sus familiares jugando en el país.
“Parte de mi familia no me ha visto jugar y hacerlo en República Dominicana es muy emocionante”, señaló Marte.

Buena vibra
Otro que se mostró contento de vestir los colores patrios es el relevista Carlos Estévez, quien resaltó la química existente en el equipo que va al Clásico.

“Este equipo está buenísimo. Creamos química desde antes de juntarnos y se siente una buena energía en el grupo”, manifestó el líder de salvamentos en la Liga Americana.

Estévez se mostró disponible para salir a lanzar en cualquier situación y hacer su acostumbrado “kamehameha”.

