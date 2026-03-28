Santo Domingo.– La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó que el servicio del teleférico en sus líneas de Santo Domingo y Santiago será suspendido de manera temporal debido al mantenimiento anual programado del sistema.

De acuerdo con el aviso difundido por la Metropolitana de Transporte (MT), la interrupción busca garantizar la seguridad y eficiencia del servicio que utilizan miles de ciudadanos diariamente.

En el caso del Teleférico de Santo Domingo Línea 1, la suspensión está vigente desde ayer 27 de marzo hasta el 5 de abril de 2026, retomando sus operaciones el 6 de abril en horario regular.

Mientras que el Teleférico de Santiago Línea 1 detendrá sus operaciones desde el 6 hasta el 15 de abril de 2026, con reanudación prevista para el 16 de abril.

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Las autoridades indicaron que durante ambos periodos se habilitarán rutas alternas de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para garantizar la movilidad de los usuarios. En Santiago, estas rutas conectarán puntos como la Terminal Central y las estaciones Emiliano Tardif y Renée Klang de Guzmán.

El organismo agradeció la comprensión de la ciudadanía, al tiempo que reiteró que estos trabajos forman parte del compromiso de mantener un servicio seguro, eficiente y de calidad para la población.

La medida impactará de forma temporal a los usuarios habituales del sistema, por lo que las autoridades exhortan a planificar sus desplazamientos con antelación durante los días de suspensión.