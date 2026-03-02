Peña resalta impacto del tabaco dominicano, que supera los US$1,300 millones en exportaciones

Santiago.– La vicepresidenta Raquel Peña destacó que el tabaco dominicano, cuya actividad genera más de 1,300 millones de dólares anuales en exportaciones, mantiene presencia comercial en 142 países, consolidándose como uno de los sectores más relevantes del aparato productivo nacional.

La funcionaria ofreció las declaraciones durante un recorrido oficial por el Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco), en Villa González, donde afirmó que la magnitud de esta industria se refleja tanto en su aporte en divisas como en su capacidad de generación de empleos y dinamización regional.

Peña señaló que el tabaco se posiciona como el tercer producto más exportado del país, solo superado por el oro y los insumos médicos, y subrayó que el mercado estadounidense continúa siendo el principal destino de las exportaciones dominicanas del sector.

Crecimiento sostenido y generación de empleos

Durante la visita se informó que la industria registra más de 122,000 empleos directos, incluyendo cerca de 40,000 en zonas francas, lo que la convierte en la actividad de mayor peso dentro de ese régimen productivo.

Las autoridades también indicaron que el sector ha mostrado una expansión constante en los últimos años. Desde 2020, cuando las exportaciones rondaban los 951 millones de dólares, las cifras han experimentado un crecimiento significativo hasta proyectar más de 1,359 millones para 2025.

Liderazgo en tabacos premium

República Dominicana continúa posicionándose como referente en la elaboración de tabacos premium, con exportaciones que superan las 47,000 toneladas entre cigarros, puros y derivados. La mayor parte de los envíos se realiza por vía marítima, principalmente desde los puertos de Puerto Plata y Haina Oriental.

Actualmente, unas 135,000 tareas están sembradas en 15 provincias, con una proyección de producción superior a los 350,000 quintales para 2026.

La visita incluyó además un intercambio con autoridades del sector y representantes diplomáticos, quienes valoraron el impacto económico y la proyección internacional de la industria tabacalera dominicana, considerada uno de los pilares tradicionales del comercio exterior del país.