Tatis Jr.: “Me dolió más que la suspensión”

Más allá de la suspensión que sufrió el año pasado por el uso de sustancias prohibidas, una lesión marginó a Fernando Tatis Jr. fuera del equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol que comenzará próximo martes 7 de marzo.

Tatis Jr., se sometió a una serie de operaciones después de una lesión que sufrió en la muñeca derecha previo a su debut con los San Diego Padres en la temporada pasada.

El pelotero no estará presente en el primer encuentro de temporada regular con los Padres, pero admitió que le duele más no estar en el Clásico Mundial.

“No se puede ser hipócrita de que no le doy mente a eso. No jugar en el Clásico me dolió más que la suspensión. No poder representar a Dominicana. Era algo que desde niño siempre he estado soñando y con este chance ahora, no poder estar es como una daga directo al corazón” dijo en entrevista con ‘Beisbol en Acción’.



La revancha de Tatis Jr.

Sin lugar a dudas, el proceso de recuperación fue más largo de lo esperado, sin embargo, el dominicano se encuentra listo para su revancha con los Padres, y asegura que ya son pocos los días que faltan para poder volver al diamante y demostrar todo su potencial.

“Me estoy preparando como si fuera a jugar el primer día con ellos, simplemente hay que esperar 20 días más. Eso va a pasar de una vez y menos de lo que la gente piensa vamos a estar jugando en el show” aseguró el joven de apenas 24 años de edad.

Los Padres se reforzaron con Xander Bogaerts para quitarle un poco de presión a Tatis Jr. y para fortalecer a una plantilla que en caso de no llegar a la Serie Mundial en este año, entonces sumaría un fracaso mayúsculo.

