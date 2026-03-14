Santo Domingo.- Durante las primeras del día no ocurrirán lluvias en gran parte del territorio nacional por la incidencia de una circulación anticiclónica que impide la formación de nubes que produzcan lluvias comunicó el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Por tanto en Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará medio nublado en ocasiones con chubascos en horas de la tarde.

Se informó que en el transcurso de la tarde debido a la presencia de una débil vaguada, el viento y los efectos locales se prevé la ocurrencia de chubascos y aguaceros en las provincias de María Trinidad Sánchez, Samaná, Monte Plata, la Altagracia, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Elías Piña, Independencia y San Cristóbal.

Meteorología comunicó que las lluvias disminuirán de forma considerable en la noche.

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Las temperaturas se sentirán calurosas durante la tarde, siendo agradable en las noches y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles.

Indomet comunicó mañana las condiciones meteorológicas estarán con un cielo mayormente soleado y escasas precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional, debido a los efectos que provocara un sistema de alta presión en el área de pronóstico.

No obstante, la influencia del viento del este, además de la orografía local, serán los responsables de provocar, chubascos aislados sobre algunas provincias de la llanura oriental, el litoral costero caribeño, la región noreste y el valle del Cibao, principalmente Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.