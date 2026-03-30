Santo Domingo.– República Dominicana está ubicada en la denominada “ruta de los huracanes”, que se origina en la costa de África y se extiende hasta el Golfo de México, pasando por el archipiélago de las Antillas.

Por ello, expertos en meteorología recomiendan a los países situados en esta franja mantenerse preparados ante el posible impacto de un huracán de gran intensidad durante este año.

En esta ruta también se encuentran Puerto Rico, Cuba, Jamaica, el este de Estados Unidos, así como otras islas del Caribe.

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Los huracanes que se forman en el Atlántico oriental pueden impactar territorio dominicano tanto por la costa norte como por la región sur o caribeña.

Ante este escenario, se considera vital que las autoridades refuercen los planes de prevención y respuesta frente a posibles impactos directos de estos fenómenos atmosféricos.

Para esta temporada se pronostican entre 11 y 16 tormentas, de las cuales entre cuatro y siete podrían convertirse en huracanes, según proyecciones de la empresa meteorológica AccuWeather.

Los huracanes que se forman en el Atlántico oriental pueden impactar territorio dominicano tanto por la costa norte como por la región sur o caribeña.

La temporada ciclónica en el Atlántico y el Golfo de México se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de cada año.

El período de mayor actividad suele concentrarse entre agosto y septiembre, aunque la intensidad de la temporada se mantiene hasta finales de octubre, cuando la actividad ciclónica comienza a disminuir.