Elon Musk,

Magnate empresarial.-

Con todo y que sea el hombre más rico del mundo, parece que tendrá que sopesar algunas decisiones. El frente que se ha abierto al retirar a The New York Times la verificación de su cuenta principal no luce que sea conveniente. Y todo porque el influyente diario simplemente se negó a pagar por el nuevo servicio.

Sebastian Piñera

Sebastián Piñera,

Expresidente de Chile.-

No lo han acusado, pero de todas formas es angustioso que lo citaran a declarar sobre un caso de peculado durante su gestión. Como buen demócrata que es y ha demostrado no se ha resistido ni protestado, porque sabe que no está por encima de la ley. El riesgo de que se involucre en cualquier episodio siempre está latente en quien ha ejercido el poder.

Andres García.

Andrés García,

Actor.-

Entre sus muchas interpretaciones será siempre recordado por Chanoc en la serie de aventuras que conformaba con Tsekub Baloyán. También fue galán de telenovelas. Aunque desarrolló su exitosa carrera en México, siempre reconoció que nació en este país. Su muerte, a los 81 años, es una sentida pérdida.