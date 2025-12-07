incidente ocurrió mientras se celebraba un torneo de béisbol en el play de la comunidad.

Santiago. – Una intensa jornada de protestas se registró este domingo en el distrito municipal del Limón de Villa González, luego de la muerte del joven estudiante Ángel Miguel Santos, de 20 años, conocido como Papucho, quien fue arrollado la noche del sábado por una patrulla de la Policía Nacional, hecho que ha desatado gran indignación entre los residentes.

El incidente, que se encuentra bajo investigación, habría ocurrido cuando el vehículo policial se desplazaba a alta velocidad por la calle principal de la comunidad e impactó al joven, quien falleció en el lugar.

Otras personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud, aunque aún se desconoce su estado.

Tras el sepelio realizado la mañana de este domingo en el cementerio municipal, familiares, amigos y comunitarios tomaron las calles exigiendo justicia. Los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra el destacamento policial, donde rompieron varias ventanas de cristal en represalia por lo ocurrido.

Los residentes aseguran que este hecho es solo la punta del iceberg, denunciando constantes abusos policiales en la zona, especialmente contra jóvenes.

“Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que los responsables paguen con todo el peso de la ley”, expresó Antony Luciano, primo de la víctima, visiblemente afectado.

Entre las exigencias, los comunitarios demandaron el traslado del sargento señalado como actuante en la patrulla, para evitar nuevos atropellos.

Afirman que ya se han registrado situaciones similares, y que esta vez no permitirán que el caso quede impune.

Debido a las tensiones, autoridades policiales enviaron refuerzos desde Santiago con el objetivo de controlar la situación y prevenir que las protestas se intensifiquen.

Mientras avanza la investigación, la comunidad continúa clamando justicia por Papucho, un joven estudiante muy querido en el sector, cuya muerte ha generado un profundo sentimiento de dolor y rabia entre sus habitantes.