Tiempo de precandidatos y precampaña

Un prefijo es una partícula morfológica que colocada delante de algunas palabras hace variar el valor semántico de ésta. Todos conocemos el poder de significación, por ejemplo, del prefijo RE para formar nuevas palabras. Este prefijo, en boca de líderes y gerentes, es capaz de refundar, reestructurar, redefinir, reorientar, reencauzar o rediseñar según que se trate de negocios, gremios, universidades o el Estado mismo

. La partícula se presta también para formar sustantivos y adjetivos vinculados semánticamente a estos y muchos otros verbos: refundación, reestructuración, reencauzamiento o reencauce, …rediseño. Lo mismo para adjetivos: refundado, reestructurado, reencauzado, …rediseñado.

En realidad, el interés de este artículo es el prefijo /pre-/, el cual indica anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento. Justamente los vocablos /prefijo/ y /prefijar/ son ejemplos de aplicación de /pre-/ a fijo (adjetivo) y fijar (verbo). De este modo, se originan también voces como prehistoria, preclaro y precandidato.

Como ha podido apreciarse, en cada caso, el prefijo va unido a la palabra que modifica, ni unidos con guion ni separados por espacio en blanco. Aplíquese similar norma para precampaña, predecir, prejuicio, preanunciar, predisponer, prever. A propósito de este último, valga precisar que nunca debe emplearse “preveer”, pues ese vocablo no existe en nuestra lengua, aunque se parezca a proveer (abastecer, suministrar).

Cuando la palabra que sigue al prefijo /pre-/ inicia con la vocal /e/ esta se repite sin agregar signo alguno. Ejemplo muy importante es /preescolar/, que no obstante ser un adjetivo, nombra al período educacional anterior al de la enseñanza primaria.

Es aconsejable, sobre todo para los centros educativos que escriben esa palabra con guion entre pre y escolar, incluso en el frente de sus planteles, que cambien esa forma equívoca de escribir dicho término, pues son los más llamados a dar el buen ejemplo.

Los otros vocablos en lo que se aplica la doble /e/ son: preelegir, preeminencia, preeminente, preestablecido, preestreno, preexcelso, preexistencia, preestablecer preexistente, preexistir.

Vale observar que el verbo prescribir y sus derivados no soportan la doble /e/.Es evidente, por su significado, que en el verbo prescribir la silaba /pre/ no funciona como prefijo. Si se diera la fórmula pre+escribir, con el sentido de escribir antes, debería justificarse el uso de la doble /e/ y se formaría una palabra que no usamos en español: “preescribir”.

El Diccionario de la lengua española define el vocablo prescribir del siguiente modo: (Del lat. Praescribere).Part. irreg. prescrito o, Arg., Par. y Ur., prescripto.1. tr. Preceptuar, ordenar, determinar algo.2. tr. Recetar, ordenar un remedio.3. intr. Dicho de un derecho, de una responsabilidad o de una obligación: Extinguirse por haber transcurrido cierto período de tiempo, especialmente un plazo legal.4. intr. Der. Adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley.

De ahí se infiere el significado de las voces derivadas: prescrito, prescripción, prescripto.

Como oficialmente no estamos en campaña electoral, todos los aspirantes a cargos públicos pueden declararse /precandidatos/, escrito en una sola palabra y con minúscula. Los precandidatos aspiran ser preelegidos para convertirse en candidatos.

Como es muy obvio el despliegue de propaganda, para no decir que los precandidatos violan la legislación electoral, hemos de afirmar que están en precampaña. La palabra precampaña no ha sido incorporada al Diccionario académico, pero eso no impide que, al menos en República Dominicana, sea empleada, pues aquí se necesita. En cuanto a /precandidato, ta/, podemos afirmar que aparece en el Diccionario, con la definición “Persona con posibilidad de ser candidata a algo”.

Tenemos precandidatos para todos los niveles de elección, en cada caso, la escriturase formará con la unión del prefijo y la palabra base: precandidato.