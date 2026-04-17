Mantener el maquillaje intacto en un clima tropical parece una misión imposible. El calor y la humedad siempre estarán en contra de tu look, pero tranquila, con algunos ajustes y trucos, tu maquillaje no desaparecerá en cuestión de horas.

Para el maquillista profesional, Alix Durán, una buena preparación (limpieza, hidratación ligera y primer adecuado) es una base equilibrada que ayuda a que el maquillaje se adhiera mejor, dure más y luzca más uniforme.

Explicó a ¡Qué Pasa! que para lograrlo, la preparación de la piel es el primer paso, y uno de los más importantes. En climas cálidos, la piel tiende a producir más grasa, por lo que es esencial comenzar con una limpieza adecuada, seguida de una hidratación ligera.

«Primer paso, utilizar un matificante o “oil control”, si la piel es grasa; hidratante pero ligero si es seca. En cuanto a la base, se debe usar una de larga duración, acabado mate o semi-mate, preferiblemente oil-free (libre de aceite) y resistente al agua/sudor. El polvo, debe ser, suelto, translúcido y de textura fina para sellar sin acartonar. También funcionan muy bien los productos con tecnología long wear o waterproof» destacó Durán, quien ha sido parte del crew de estilistas del Miss Universo.

En el intento de poder lograr un maquillaje intacto en un ambiente caluroso, se comenten muchos errores que, lejos de ayudar, acelera su deterioro.

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Durán, afirma que, el desacierto más común es usar demasiado producto (especialmente base y corrector), debido a que en el calor, las capas gruesas se derriten más rápido, recalcando que, «menos, es más». «Aplicar capas finas y construir cobertura poco a poco es la clave» dijo.

Un factor relevante al momento de maquillarse para un clima cálido, es el tipo de piel. Según Alix esta debe tener una rutina especial, por lo que facilitó algunas recomendaciones:

Tipo de piel Recomendaciones Piel grasa • Limpiador control sebo • Hidratante ligera (sí, siempre hidratar) • Primer matificante • Base oil-free • Sellar bien con polvo en zona T Piel seca • Hidratación profunda • Primer hidratante • Bases luminosas (evitar exceso de polvo) Piel mixta • Combinar: matificar zona T y mantener hidratadas las mejillas

«La clave es equilibrar, no eliminar completamente el brillo natural» destacó el especialista.

Consejos prácticos de maquillaje

Retocar el maquillaje durante el día puede ser muy útil para mantener un aspecto fresco. El truco está en evitar añadir capas de polvo sin retirar el exceso de grasa, para esto es recomendable usar papel absorbente (blotting paper) antes de aplicar más producto.

Alix Durán, maquillista experto.

Asimismo, la aplicación del polvo debe centrarse únicamente en las áreas que realmente lo necesitan, como la zona T (frente, nariz y mentón). Alix, recuerda que, retocar con esponja en lugar de brocha para no mover la base.

Otro recurso muy útil es llevar un spray fijador en tamaño pequeño. Este tipo de producto no solo ayuda a prolongar la duración del maquillaje, sino que también puede devolverle un aspecto más fresco cuando la piel comienza a verse apagada.