Toxic Crow sobre Yailin La Más Viral: ‘No respaldo el uso ilegal de armas’

Santo Domingo.– El artista urbano Toxic Crow se manifestó este miércoles sobre el caso que involucra a Yailin La Más Viral y el porte de armas ilegales, en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde llamó a la legalidad y a la prudencia ante el clima de inseguridad.

“La ley es para todo el mundo, lamentablemente”, expresó el intérprete, al referirse a la situación que rodea a la artista urbana, actualmente en manos del Ministerio Público tras su apresamiento con dos armas de fuego ocupadas en su vehículo.

Toxic Crow dejó claro que no respalda el uso de armas fuera del marco legal y enfatizó la necesidad de regulación: “No apoyo eso porque hay que regularizar, hay que pagar impuestos y hay que tener un control”.

En ese sentido, el exponente urbano recomendó a figuras públicas manejar su seguridad de forma formal y evitar recurrir a mecanismos irregulares: “Si tú necesitas seguridad, búscate una compañía y sal menos”, sostuvo.

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Durante su intervención, también describió el contexto de violencia que, según afirma, se vive en las calles, lo que ha impactado su estilo de vida personal: “Yo mejor no salgo y me quedo chilling, porque la calle está muy fuerte”.

El artista agregó que incluso dentro de su hogar percibe vulnerabilidad ante la situación actual: “Me siento desarmado en mi casa… los caradillos andan muy duros, la jalan y la disparan”, advirtió.

Las declaraciones de Toxic Crow se producen en medio del debate generado por el caso de Yailin, poniendo sobre la mesa temas como el control de armas, la seguridad de los artistas y el cumplimiento de la ley en la República Dominicana.