Paíno Henríquez

Ministro Medio Ambiente

La lluvia de quejas sobre las trabas burocráticas para permisos de inversión no es para explicarse, sino para resolverse. No es desde ahora que se ha dado cuenta de un cuello de botello que dilata la ejecución de proyectos beneficiosos para el desarrollo. Con los inconvenientes que se han denunciado es difícil que se puede llegar a Roma.

Gianni Infantino

Presidente de la Fifa

La guerra en Irán lo ha colocado en una posición mucho más incómoda que la que tenía con la sede de Estados Unidos del Mundial de Fútbol. En principio tuvo que conseguir que el presidente Donald Trump bajara la guardia con respecto a las redadas migratorias alrededor de los estadios. En esta ocasión el ambiente se ha enrarecido todavía más.

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Papa León XIV

Jefe del Vaticano

En estos momentos de tanta tensión, su intervención, aunque Estados Unidos la ignore, es de mucha significación. Alienta que haya vuelto a levantar la voz en demanda de explorar vías de diálogo ante la “violencia atroz de la guerra” en Medio Oriente. Es, a su vez, una manera de criticar las opciones bélicas.