Transparencias ¿Qué comunico al usar esta tendencia al extremo?

Santo Domingo.- ¡Es el momento de las transparencias! Una tendencia con la que se pueden crear diferentes atuendos, y que en su edición más “recatada” se pueden lograr looks elegantes y sofisticados, que permitan, sin miedo, mostrar un poquito, pero dejando todo a la imaginación.

Aun así, en esta temporada las transparencias han arrasado, pero no en su versión más discreta. Ropa interior, traseros, hasta pechos al aire, hemos visto desfilar con este estilo provocativo y sugerente. Pero ¿Qué buscan? ¿Likes? ¿Ser el centro de atención? ¿En realidad qué quieren comunicar?

Rhodie Lamour, estilista y consultora de imagen, expresa que las personas con este tipo de atuendo muchas veces se exponen a que el mensaje que desean transmitir no sea siempre el recibido por los demás, por lo que se decepcionan cuando no consiguen el efecto que esperaban.

Rhodie Lamour afirma que se exponen a que el mensaje que desean transmitir no sea siempre el recibido

“Usualmente reclaman respeto verbal y no verbal, al mismo tiempo que reclaman el uso de su libertad individual, el derecho de hacer lo que se le viene en gana. Sin embargo, la imagen es acción y reacción, y los efectos en los demás no siempre se pueden controlar. Por eso muchas veces se enfrentan a situaciones problemáticas con quienes no las entienden en su misma frecuencia. Por ejemplo, una mujer que se siente feliz de lucir su cuerpo en la máxima expresión, porqué le guste, puede no entender el deseo sexual de un hombre. Ya que no lució la pieza directamente para seducir, pero lo terminó haciendo. Y de ahí la confusión en la comunicación”.

Reza una frase que “Todo tiene su tiempo y espacio”, por lo que utilizar determinadas prendas no acorde a la ocasión puede dar la impresión equivocada.

Lamour, autora del libro “Amor y estilo: Una pareja ganadora”, afirma que dependiendo del lugar, cultura, espacio geográfico, y a que se dedica la persona, enseñar mucha piel comunica intimidad, cercanía, frivolidad, atrevimiento, drama, y en ciertas circunstancias se puede interpretar como una búsqueda de atención.

Agregó, durante la conversación con Que Pasa que “Sin darse cuenta, al usar ropas de muy pocas telas comunican que son de acceso fácil en muchas sociedades. Sin embargo en ciertos países se educa a la población sobre la libertad individual. Lo que contrarresta el efecto de lo que están diciendo al tener protección con la ley. Insisto en este punto, porque por más desnuda que esté alguien, por más provocado que otro se sienta o tentado, no se ha ganado ningún derecho a tocar, ni a opinar, ni a ser agresivo, aunque no asimile tanta información disponible”.

En muchas ocasiones puede ocurrir también que aunque no se quiera enseñar, no se asuman los posibles efectos de ciertas prendas de vestir. Por ejemplo: una mujer con un profundo escote que trata de cerrarlo, o que agarra con sus manos algún abierto demasiado pronunciado, por su capacidad de enseñar.

Equilibrio

Para la especialista, en el momento de seducir, coquetear y estar en intimidad, las transparencias son un encanto, pero desplazar este encanto a una esfera laboral o educativa, la ecuación cambia. Por lo que siempre destaca que en imagen nada es ni bueno ni malo, hay que entender el contexto.

Por otro lado, sostuvo que en todo hay que considerar la dosis que tanto se enseñará. “Pues la vulgaridad llega con un exceso de información. Si vamos a enseñar piernas, que arriba esté más cubierta, y si es busto que las piernas estén cubiertas. Esta es la propuesta del equilibrio para no verse justamente demasiado desnuda, y lograr esta elegancia”.

Te podría interesar: Novedades y clásicos renovados en moda masculina 2021

UN APUNTE

Tips

Rhodie Lamour facilitó cinco consejos de cómo la mujer se puede unir a la tendencia dejando todo a la imaginación:

1.- Entender el contexto social, cultural, geográfico y religioso donde lucirá esta tendencia, para evitar desaciertos que hasta consecuencias penales pueden tener en ciertos países.

2.- En cuál estado está su físico, porque el cuerpo tiene su momento o uno lo trabaja a conveniencia.

3.- Respetar tu silueta y vestir acorde a ella, porque no todo va con todo el mundo.

4.- Estar listo o lista para asumir la interpretación de los demás que podría ser diferente al tuyo.

5.- Pensar en el mensaje que desea transmitir para saber si la prenda cumple con tu esencia.