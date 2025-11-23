Tres muertos y un herido grave en accidente de tránsito en carretera San Rafael de Yuma–Bayahibe

La Altagracia.– Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado dejó al menos tres personas fallecidas y un herido de gravedad en la carretera San Rafael de Yuma–Bayahibe, próximo a la estación de combustibles Shell de Benerito.

Las víctimas mortales, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, no han sido identificadas, ya que ninguna portaba documentación al momento del levantamiento, según informaron las autoridades. El herido fue trasladado de emergencia a un centro médico en La Romana, donde recibe atenciones especializadas.

Embestidos por una camioneta gris

De acuerdo con los reportes preliminares, los ocupantes de la motocicleta habrían sido embestidos por una camioneta gris, marca Mazda, cuyo conductor continúa bajo investigación.

Las autoridades señalaron que los fallecidos regresaban desde Bayahibe hacia la comunidad de Benerito, donde residían, cuando ocurrió el siniestro alrededor de las 10:30 de la noche.

Quizas te interese: “Las Parras ya estaba lista”: Danilo Medina asegura que la cárcel fue inaugurada antes del cambio de nombre

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, miembros de la Defensa Civil, agentes de la Policía Nacional, personal de la Digesett y el médico legista para las labores correspondientes.

Bajo investigación

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.