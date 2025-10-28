Trump abandona Japón rumbo a Corea del Sur con el foco puesto en temas comerciales

Tokio.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este miércoles de Japón rumbo a Corea del Sur, donde tiene previsto reunirse hoy con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad de Gyeongju, antes de participar en los encuentros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El jueves sostendrá una esperada reunión con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump abordó el Air Force One en el aeropuerto de Haneda alrededor de las 9:40 de la mañana (00:40 GMT), tras concluir su primera visita oficial a Japón en su segundo mandato. Durante su estancia, se reunió con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, así como con el emperador Naruhito, y visitó a tropas estadounidenses en la base militar de Yokosuka.

El mandatario aseguró que la relación bilateral entra en una “nueva era dorada”, tras firmar junto a Takaichi un acuerdo de cooperación en materia de tierras raras y minerales críticos, recursos clave para la industria tecnológica. Su paso por Japón estuvo marcado por referencias al fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, a quien Trump considera un amigo cercano.

La capital japonesa fue fuertemente resguardada durante su visita, con el despliegue de 18.000 policías. La cadena pública NHK transmitió en directo los movimientos de la comitiva presidencial.

Agenda en Corea del Sur y China

En Corea del Sur, Trump participará en un almuerzo de APEC con altos ejecutivos donde pronunciará un discurso. También sostendrá un encuentro bilateral con Lee Jae-myung para avanzar en un acuerdo comercial anunciado por Washington en julio, cuyos términos aún generan diferencias, especialmente en lo relativo a la inversión surcoreana de 350.000 millones de dólares en Estados Unidos y al establecimiento de aranceles recíprocos del 15 %.

El jueves, en China, Trump y Xi Jinping intentarán reducir tensiones comerciales, tras el endurecimiento de Pekín en el control de exportación de tierras raras. El presidente estadounidense ha advertido que podría imponer aranceles adicionales del 100 % a productos chinos si no se alcanza un entendimiento.

La escala de Trump en Corea del Sur ha despertado expectativas ante rumores de una posible reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, aunque la Casa Blanca no ha confirmado la posibilidad.

El viaje del mandatario está previsto que concluya el jueves.