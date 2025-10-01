Estados Unidos.- El gobierno de Trump desplegará agentes migratorios en el Super Bowl en respuesta a la elección de Bad Bunny para el show de medio tiempo

La elección de Bad Bunny como el artista que se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026 ha provocado el rechazo de algunos sectores políticos en EE.UU.

Influencers y activistas del movimiento MAGA (por las siglas en inglés de Make America Great Again, «Hacer a Estados Unidos grande de nuevo») expresaron su desacuerdo con la decisión de darle esta plataforma a un artista que ha sido crítico de Trump y que canta en español.

Tal es el descontento que Corey Lewandowski, aliado de Trump y asesor del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo este miércoles que agentes de ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, estarán presentes en el show.

«No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente», dijo Lewandowski en el programa The Benny Show.

«Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos».

El show de medio tiempo de la final de la NFL (liga profesional de fútbol americano) es una de las presentaciones musicales más vistas en Estados Unidos y suele consagrar al artista que lo da como uno de los más grandes de su época.

En una publicación en su cuenta de X de cerca de 4 millones de seguidores, el comentarista y YouTuber Benny Johnson calificó al artista puertorriqueño como un «enemigo acérrimo de Trump» y un «activista en contra de ICE».

Y agregó: «la NFL se está autodestruyendo año tras año».

Nick Adams, un comentarista que se describe a sí mismo como «el autor favorito del presidente Trump» y que recientemente se anunció que ocupará la embajada de EE.UU. en Malasia, dijo que la elección de Bad Bunny es «una cachetada en la cara para la abrumadora mayoría de estadounidenses que apoyaron a Donald Trump».

Adams llamó al movimiento MAGA a boicotear el Super Bowl y propuso al cantante Kid Rock como alternativa.