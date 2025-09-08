Estados Unidos.- Washington. – El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició esta semana nuevos operativos migratorios en Boston y Chicago, dos ciudades de mayoría demócrata que mantienen políticas de protección hacia comunidades migrantes.

INCREMENTO DE PRESENCIA FEDERAL EN CIUDADES SANTUARIO

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el operativo se enfocará en detener a “extranjeros criminales ilegales” que, según la institución, han llegado a Chicago al amparo de las políticas de santuario implementadas en la ciudad y en el estado de Illinois.

De acuerdo con medios locales, al menos 300 agentes federales fueron apostados en la estación naval Great Lakes, al norte de Chicago.

RECHAZO DE AUTORIDADES LOCALES

La alcaldía de Chicago mantiene medidas que limitan la cooperación de la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de permitir que migrantes accedan a programas sociales sin importar su estatus legal.

Tanto la alcaldía de Chicago como la de Boston han rechazado la intención de Trump de desplegar la Guardia Nacional y efectivos militares, una medida que expertos legales consideran “ilegal”.

BOSTON EN LA MIRA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

En Boston, medios locales confirmaron un aumento en la presencia de agentes del ICE, pocos días después de que el Departamento de Justicia demandara a la alcaldesa Michelle Wu por sus políticas a favor de los inmigrantes.

Boston aprobó en 2014 una ordenanza que restringe la colaboración de la policía local con ICE, similar a la aplicada en Chicago.

CIFRAS EN DETENCIÓN MIGRATORIA

Según datos de la Universidad de Syracuse, actualmente más de 61,200 migrantes permanecen bajo custodia en EE.UU., el número más alto en varios años. Casi la mitad de ellos (45 %) no tiene antecedentes criminales.

Con el respaldo del presupuesto aprobado por el Congreso en julio, el DHS ha intensificado sus operativos en todo el país como parte de la agenda antimigratoria del Gobierno de Trump.