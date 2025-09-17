Santo Domingo– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que 33 sentencias emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en materia de compras durante el mes de agosto ratificaron las decisiones administrativas dictadas por esa entidad.

La institución destacó que el hecho de que el 100% de las sentencias resultaran favorables a la DGCP reafirma la legalidad de sus decisiones, así como su apego al debido proceso y la garantía de que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente, transparente y en beneficio del interés general.

Entre las principales sentencias dictadas por el órgano judicial competente para conocer los recursos contra las decisiones administrativas y resoluciones emitidas por la DGCP, figura la que declara inadmisible el recurso interpuesto contra la resolución RIC-197-2023, que dispuso la inhabilitación del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de la Constructora Copisa, S.R.L., al constatar que el acto impugnado no agotaba la vía administrativa.

Asimismo, en los casos de Distribuidora Universal y CopySolutions International, el TSA acogió el medio de inadmisión planteado por la DGCP y declaró inadmisible el recurso por falta de objeto, dado que el contrato litigioso ya había vencido.

Mientras que, en la sentencia relacionada con PROMESE/CAL, el TSA declaró inadmisible el recurso interpuesto por inobservancia del procedimiento establecido en la Ley núm. 1494, y ordenó la publicación de la sentencia en el Boletín del Tribunal.

Además, el TSA rechazó la medida cautelar solicitada contra la DGCP y el Consejo del Poder Judicial por parte de la empresa Torclow, S.R.L., al no demostrarse los requisitos legales de apariencia de buen derecho ni peligro en la demora, según consta en la sentencia núm. 0030-01-2025-SSMC-00052.

Las sentencias emitidas por el TSA pueden consultarse a través del portal del Poder Judicial: https://portal.poderjudicial.gob.do/Home.