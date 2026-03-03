Imagen ilustrativa de temporada de frío. / Imagen creada con IA para El Nacional.

Santo Domingo.– La temporada de frentes fríos se encuentra en su etapa final, aunque todavía podrían incidir algunos de estos sistemas en la región del Caribe, procedentes de Canadá.

Estos fenómenos, también conocidos como sistemas frontales, registran su mayor frecuencia entre noviembre y principios de marzo, período en el que las temperaturas alcanzan sus niveles más bajos en el hemisferio norte.

Los frentes fríos se originan por masas de aire frío que descienden desde Canadá y, al desplazarse hacia el Caribe, suelen interactuar con vaguadas, generando lluvias y descenso de las temperaturas.

Precisamente, la disminución térmica que se experimenta entre noviembre y finales de febrero en el país está asociada a la incidencia de estos sistemas.

También te puede interesar:

Sin embargo, en las próximas semanas es probable que se registre un aumento gradual y sostenido de las temperaturas en la región caribeña, debido a la reducción en la llegada de frentes fríos.

El incremento térmico también estará influenciado por la presencia de aire cálido proveniente de América del Sur y del desierto del Sahara, condiciones típicas de la transición hacia los meses más calurosos del año.