Un aviso que no se puede obviar

Miguel Díaz Canel,

Presidente de Cuba.-

Aunque ya fue restablecida, las protestas por la suspensión de la energía eléctrica tras el huracán Ian es un aviso que no puede pasar por alto. Se sabe de las precariedades en la isla, las que merecen tanta atención como los pasos que impulsa sobre la la llamada igualdad de género. Que se restableciera la luz era una de las necesidades más perentorias.

Eduardo Alberto Then

Eduardo Alberto Then,

Director de la Policía.-

Las estadísticas del patrullaje mixto para prevenir y perseguir la criminalidad deben servir para diseñar una política más eficaz sobre la seguridad ciudadana. Sin cuestionar los resultados, los números no aportan mucho para evaluar las causas y las zonas más azotadas por la inseguridad. Sabido es que el problema no es tan simple.

Greg Segas

Greg Segas,

Cónsul general Estados Unidos.-

El mensaje de que se ampliará la disponibilidad de las visas de paseo a Estados Unidos lo torna más merecedor de una cálida bienvenida. Las facilidades para viajar al exterior es uno de los parámetros con que se mide la imagen de los países. Conocer Nueva York es el sueño de muchos compatriotas.