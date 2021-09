Un boicot inoportuno

Waldo Ariel Suero,

Presidente Colegio Médico.-

Las ARS no pueden estar más satanizadas, pero con una crisis sanitaria que no ha sido superada y el propio derecho a la salud de la gente, el boicot que propicia a las firmas es a todas luces inoportuno. Nada gana con una acción que apenas perjudica a las firmas, pero no así a los usuarios de los servicios de salud.

Rafael D. Toribio,

Presidente Consejo Económico y Social.-

Su respuesta de que el diálogo sobre las 13 reformas no es una cortina de humo, como ha denunciado la oposición, representa también un compromiso. Tendrá que desplegar todos sus esfuerzos para que la conversación no se diluya y que los acuerdos se respeten. La verdad es que desde el primer momento ha habido muchas reservas sobre el diálogo.

Juan Carlos Ozuna (Ozuna),

Compositor y cantante.-

Admirable su gesto de ponerse a disposición del Gobierno para colaborar en la reconstrucción de los negocios consumidos por un incendio en Las Terrenas. Es mucho lo que puede aportar para recaudar recursos con que afrontar una tragedia que ha afectado a decenas de familias en la zona.