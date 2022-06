Un fin de semana con sabor salsero

Santo Domingo.- Cuando la maraca, la conga, el piano, el timbal, la trompeta, el trombón y los saxofones se unen para crear la salsa, es imposible no mover los pies a ritmo de la melodía.

Los fanáticos de la salsa se darán banquete este fin de semana, pues este género será la protagonista de este sábado, al celebrarse los conciertos “Encuentro Salsero RD” y “Salsa sobre el Jaragua”.

El salón de eventos del centro comercial Sambil, a partir de las 8:00 de la noche, acogerá el primer festival de salsa que une en un mismo escenario a artistas dominicanos y extranjeros, al que denominaron “Encuentro Salsero RD”.

En esta primera entrega actuarán el colombiano Willy García, el estadounidense Ray de la Paz, el puertorriqueño Giro, y los dominicanos Ruth La Cantante, David Kada, Sexappeal y Eddy Bonilla.

Las entradas están a la venta en boletosexpresss.com, Uepa Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y CCN Servicios. a un costo de Front Stage RD$38,975, Special Guest RD$5,415, VIP RD$4,330 y general RD$2,165.

A 13 minutos de allí, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, también se destilará puro sabor salsero, con el concierto “Salsa sobre el Jaragua”.

El evento contará con la participación del artista puertorriqueño Charlie Aponte y los dominicanos Yiyo Sarante y Alex Matos, bajo la producción de Amable Valenzuela, ese concierto bailable contará con la animación de Domingo Bautista.

Charlie Aponte, intérprete de grandes éxitos cuando fue parte de la legendaria agrupación salsera El Gran Combo de Puerto Rico, tendrá a su cargo un extenso repertorio, con el acompañamiento musical de su propia orquesta.

Aponte, es el intérprete de éxitos como: Me liberé, Un verano en Nueva York, Trampolín, Y no hago más ná, Se nos perdió el amor, Timbalero, Te regalo el corazón, Las hojas blancas, Aguacero, Compañera mía, No hay cama pa’ tante gente, entre otros, cuando fue parte de la icónica agrupación salsera “El Gran Combo de Puerto Rico”.

Según informó su organizador, el recital iniciará con la presentación Alex Matos, quien está preparado para llevar lo mejor de su salsa romántica, con la cual ha logrado obtener una gran cantidad de seguidores, con sus temas: Quiero decirte que te amo, Amor perfecto, Lo malo se va bailando, Si entendieras, entre otros.

De su lado, Yiyo Sarante, el cual goza de amplia popularidad, continuará la celebración de su décimo aniversario en la música, con canciones como: Corazón de acero, Me vas a extrañar, Pirata, Me hubieras dicho.

UN APUNTE

Boletas

Las boletas del evento que está pautado para iniciar a las 9:00 pm; tienen un costo de VIP Platinum RD$81,195; VIP Platinum RD$54,130; VIP Gold RD$6,495, VIP RD$5,415, General RD$3,790, y Balcon RD$2,165.