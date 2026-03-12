Un terremoto de magnitud 5.7 sacude la costa este de Taiwán sin provocar daños

Pekín.- Un terremoto de magnitud 5.7 sacudió este jueves la costa oriental de Taiwán sin que, por el momento, se hayan reportado víctimas ni daños de consideración, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA).

El sismo ocurrió a las 20:14 hora local (12:14 GMT) en el océano Pacífico, a 24,7 kilómetros al este del condado de Hualien.

Según los reportes oficiales, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 15,1 kilómetros, lo que permitió que se sintiera en varias zonas de la isla.

Zonas donde se sintió el sismo

El temblor alcanzó su máxima intensidad en los condados de Hualien y Nantou, aunque también se percibió en gran parte del territorio taiwanés.

El movimiento sísmico también se sintió con cierta fuerza en Taipéi y Nuevo Taipéi, según informaron las autoridades locales.

Hasta el momento, los primeros reportes indican que el sismo no provocó incidentes relevantes ni afectaciones importantes en infraestructura.

Antecedentes sísmicos en la región

En abril de 2024, el condado de Hualien fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2, considerado el más fuerte en Taiwán en los últimos 25 años.

Ese desastre dejó al menos 19 muertos y más de mil heridos, además de provocar daños estructurales en distintas zonas y un pequeño tsunami en la costa este.

Taiwán se encuentra en la confluencia de las placas tectónicas filipina y eurasiática, lo que explica la frecuencia de terremotos en la isla.

Taiwán se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a su ubicación en el límite entre la placa filipina y la placa euroasiática, dos grandes placas tectónicas que interactúan constantemente.

Esta condición geológica provoca que la isla experimente terremotos frecuentes, algunos de ellos de gran magnitud, lo que ha obligado a las autoridades a desarrollar sistemas avanzados de monitoreo y prevención sísmica.

A lo largo de su historia reciente, Taiwán ha registrado varios sismos devastadores que han causado pérdidas humanas y graves daños a la infraestructura.

Uno de los más recordados ocurrió en 1999, cuando un terremoto de magnitud 7,6 en el condado de Nantou dejó más de 2,400 muertos y miles de edificaciones destruidas. Este evento marcó un punto de inflexión en la política de gestión de riesgos y construcción antisísmica en la isla.