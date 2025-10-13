Santo Domingo – La Escuela de Mercadeo de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) anunció la apertura oficial de la trigésimo cuarta edición del Congreso Internacional de Mercadeo, MERCADEXPO 2025, con el tema central “EmotiOn: Built to Feel”

Esta nueva edición del congreso se enfoca en el poder del neuromarketing y las emociones como factores clave en la toma de decisiones del consumidor. Bajo esta temática, se busca explorar cómo la conexión entre la razón y la emoción influye en el comportamiento de compra, con el objetivo de construir marcas más humanas, auténticas y empáticas.

UNIBE realiza acto de lanzamiento

El evento inaugural contó con las palabras de bienvenida de la rectora de UNIBE, Dra. Odile Camilo Vincent, quien destacó la importancia de MERCADEXPO como una plataforma académica que impulsa la innovación, el pensamiento crítico y el liderazgo entre los estudiantes de mercadeo.

A seguidas, la vicerrectora académica, Vhyna Ortega Díaz, resaltó el rol del congreso como un espacio formativo de vanguardia que permite a los futuros profesionales mantenerse actualizados en las tendencias globales del marketing.

Por su parte, el director de Mercadeo Institucional, José Martín Morillo, ofreció los detalles de esta edición, destacando que MERCADEXPO funciona como un verdadero laboratorio de aprendizaje experiencial.

Este fomenta competencias clave en los estudiantes, como la planificación estratégica, inteligencia de mercados, gestión comercial y dirección de mercadeo.