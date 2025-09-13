Santo Domingo.- La Dirección de Prensa de la Presidencia informó este sábado que, debido a la incidencia de la vaguada que afecta varias zonas del país, quedaron suspendidas las actividades programadas en la agenda del presidente Luis Abinader para este domingo.

Entre los actos pospuestos figuran la inauguración de la carretera que conduce al Salto de Aguas Blancas, en Constanza, y el almuerzo previsto con el Batallón de Cazadores del Ejército de la República Dominicana (ERD), en la Fortaleza de Constanza.

Las nuevas fechas de estas actividades serán comunicadas oportunamente, precisó la Dirección de Prensa.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en coordinación con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), colocó este sábado seis provincias en alerta verde ante los efectos de una vaguada combinada con los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y el viento cálido del este/sureste.

Las provincias son Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Santiago, La Vega, y San Juan.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en la provincia bajo alerta.