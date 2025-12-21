Actualidad Clima

Vaguada provocará aguaceros en varias provincias dominicanas, según Meteorología

Por
Vaguada provocará aguaceros en varias provincias dominicanas, según Meteorología

Transparent umbrella under heavy rain against water drops splash background. Rainy weather concept.

Santo Domingo.- Una vaguada ubicada en el suroeste Dominicano provocará aguaceros moderados en algunas provincias, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros se registrarán sobre las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte.

Además, Juan Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas, Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Pedernales y Barahona.

Asimismo, Meteorología informó que este domingo, 21 de diciembre, inició el invierno en el hemisferio occidental, por lo que la temperatura continuará en descenso en territorio dominicano.

TEMAS:
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.