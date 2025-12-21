Santo Domingo.- Una vaguada ubicada en el suroeste Dominicano provocará aguaceros moderados en algunas provincias, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los aguaceros se registrarán sobre las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte.

Además, Juan Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas, Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Pedernales y Barahona.

Asimismo, Meteorología informó que este domingo, 21 de diciembre, inició el invierno en el hemisferio occidental, por lo que la temperatura continuará en descenso en territorio dominicano.