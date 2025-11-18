Santo Domingo.- Una vaguada provocará aguaceros de moderados a fuertes este miércoles en varias provincias del país, informó la tarde del martes el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, las lluvias serán moderadas en las primeras horas del miércoles, pero aumentarán de intensidad en la tarde debido a la incidencia directa del fenómeno.

Los aguaceros tendrán mayor impacto sobre La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, La Vega, Baoruco y San Juan, así como en el Distrito Nacional.

Indomet también indicó que las temperaturas continuarán descendiendo en gran parte del territorio por la entrada de aire más fresco al Caribe.