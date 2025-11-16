Santo Domingo.- Un sistema frontal y una vaguada continuarán provocando aguaceros en algunas regiones dominicanas en las próximas 24 horas, por lo que cuatro provincias fueron colocadas en «alerta verde», informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Las provincias bajo alerta son Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Monseñor Nouel y Samaná, todas en el norte.

También se espera precipitaciones sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El sistema frontal o frente frío se ubica en la costa atlántica e interactúa con una vaguada, de acuerdo al boletín de Meteorología, emitido la mañana del domingo.