Valiosa contribución de RD a la reunión regional de la OIT

La 20 Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebrada aquí fue un acontecimiento que contribuyó con la consolidación de la buena imagen de República Dominicana.

No solo por su condición de sede, sino porque sirvió para mostrar los avances alcanzados por el país en materia social, política y económica.

El encuentro, que tuvo al ministro de Trabajo, Eddy Olivares, como coordinador, concluyó con un compromiso tripartito para promover la justicia social, el trabajo decente y un desarrollo inclusivo y sostenible de las Américas.

República Dominicana tiene hoy en la informalidad uno de los grandes retos para mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de personas. Pero es importante que los países hayan identificado puntos comunes para proteger y fortalecer los derechos del trabajador.