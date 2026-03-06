Velan los restos del padre de la procuradora Yeni Berenice en Santiago

Santiago.– Familiares, amigos y autoridades dan el último adiós al profesor Ramón Darío Reynoso González, padre de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, cuyos restos son velados tras su fallecimiento la noche del jueves.

El deceso se produjo luego de que el educador permaneciera ingresado durante 15 días en un centro médico de Santiago, donde recibía atenciones por diversas complicaciones de salud.

Las honras fúnebres se realizan en la funeraria y cementerio Fuente de Luz, ubicada en la Circunvalación Norte, hasta donde han acudido funcionarios, representantes del Ministerio Público, familiares y allegados para expresar su solidaridad a la procuradora general y a sus familiares.

Puedes leer: Hipólito Mejía: legado de Peña Gómez se fortalece con el tiempo en la memoria colectiva

Entre las personalidades presentes figuran la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, así como el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quienes acudieron a ofrecer sus condolencias.

El ambiente en la funeraria ha estado marcado por muestras de afecto y respeto hacia la familia Reynoso, mientras continúan las visitas de personas que se acercan a acompañar a la procuradora general en este momento de duelo.