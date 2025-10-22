Venezuela.– El Gobierno de Venezuela expresó este miércoles su compromiso con el retorno de migrantes desde Estados Unidos a pesar de los que señaló como «conflictos geopolíticos» con el Gobierno de Donald Trump, al que Caracas acusa de amenazar al país suramericano con su despliegue militar en el mar Caribe.

En una nota, el Ministerio de Interior y Justicia aseguró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, «seguirá dando continuidad a esta misión» de recibir a repatriados o facilitar su regreso, lo que, dijo, demuestra que «la agenda social no se detiene ante conflictos geopolíticos con el Gobierno de los EE.UU.»

«El Gobierno bolivariano continuará la búsqueda de todos los mecanismos necesarios, a través de la diplomacia de paz, para garantizar el retorno de los venezolanos y el reencuentro familiar, esta labor es un símbolo de la lucha por la soberanía nacional», afirmó la institución.

Este mismo miércoles, el Gobierno informó del retorno de 208 migrantes en un vuelo de deportación desde la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, entre ellos una niña que, según el chavismo, fue «separada» de su madre cuando esta fue detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

En el avión, operado por la estadounidense Eastern Airlines, iban a bordo 159 hombres, 35 mujeres, tres adolescentes y diez niños, además de la «niña venezolana de siete años que fue cruelmente separada y retenida por el Gobierno de los Estados Unidos«, indicó el Ministerio de Interior en una publicación en Instagram.

El pasado enero, Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación, que se ha mantenido pese a las crecientes tensiones entre ambos Gobiernos a raíz de la presencia militar estadounidense cerca de las aguas venezolanas.

El Gobierno venezolano destacó que, a pesar del deterioro de las relaciones con Estados Unidos, mantiene su disposición al diálogo en materia migratoria y humanitaria.

«Más allá de las diferencias políticas, la prioridad es el bienestar y la reunificación de las familias venezolanas«, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aseguró estar en contacto con organismos internacionales para supervisar los procesos de repatriación.

Asimismo, el Ejecutivo recordó que la Gran Misión Vuelta a la Patria ha permitido el regreso de miles de connacionales desde distintos países de la región y de Norteamérica.

Según cifras oficiales, más de 18.000 venezolanos han sido repatriados en lo que va de 2025, un esfuerzo que según el Gobierno reafirma el compromiso de Venezuela con sus ciudadanos fuera del país.